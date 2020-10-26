В Улан-Удэ отремонтировали дороги по улицам Жердева и Дарханская

На Жердева проложена ливневая канализация





В Улан-Удэ завершен ремонт дорог по улицам Жердева и Дарханская, сообщили в пресс-службе мэрии города. Также на Жердева подрядчик соорудил новую ливневую канализацию, а на Дарханской была отремонтирована автобусная остановка. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По улице Жердева – на участке протяженностью 700 метров от ул. Дарханская до ул. Сахьяновой - дорожники заменили старое асфальтобетонное покрытие, проложили новые тротуары по обеим сторонам дороги, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Кроме того, подрядчик ООО «БИК» соорудил новую ливневую канализацию, которой ранее не было.Востребованную дорогу в густонаселённой жилой зоне по улице Дарханская отремонтировала другая подрядная организация - ООО «Нардеван строй». Улицу приводили в порядок комплексно – сначала велся ремонт теплотрассы, потом дороги.Здесь дорожники заменили бордюрные камни и проложили новое асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик отремонтировал автобусную остановку.Улан-Удэ участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше – 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ