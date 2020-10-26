Алексей Цыденов распорядился переделать кривую спортплощадку

Глава Бурятии принял в эксплуатацию пять из шести новых спортивных площадок



Алексей Цыденов в воскресенье проинспектировал новые спортивные площадки. Прошли проверку пять из шести вводимых в эксплуатацию объектов. Покрытие на площадке, расположенной на территории Бурятского лесопромышленного колледжа, глава Бурятии поручил доработать.



«У меня вопрос к директору, вы видите качество новой площадки? Вы главный пользователь, куда вы смотрите? - обратился Алексей Цыденов к директору лесопромышленного колледжа,- К УКСу, минстрою тоже вопросы. Качество покрытия оставляет желать лучшего, видны стыки, неровности, вся площадка залита криво. Соответственно, это надо исправлять, в таком исполнении я ее не принимаю в эксплуатацию. Пусть подрядчик исправляет всю эту халтуру, я сюда приеду и еще раз проверю, мы добьемся, чтобы все это было исправлено, - подчеркнул Алексей Цыденов.



В эксплуатацию приняты универсальные площадки с искусственным покрытием на территории Авиационного техникума, Бурятского республиканского педагогического колледжа и республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1. Объекты построены в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».



Также открыты спортивные площадки в селах Ошурково и Сотниково Иволгинского района, построенные в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Все площадки разбиты на несколько зон и оборудованы для занятий различными видами спорта.



«В целом в Бурятии открылось 36 площадок открытого типа. Это около 550 миллионов рублей за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по поручению Владимира Путина. Также у нас строятся большие спортивные объекты: ледовый дворец, центр спортивных единоборств. Стараемся максимально обеспечить население инфраструктурой, чтобы дети и взрослые могли с комфортом заниматься физической культурой. Отмечу, что большая часть спортивных площадок строится при учебных учреждениях. Я обращаю внимание руководителей, что спортивные объекты должны быть доступны для посещения местных жителей, закрывать их и пускать туда только учащихся недопустимо, заниматься на них должны все желающие», - отметил Алексей Цыденов.



Всего в Бурятии в 2020 году выделено более 600 млн рублей на строительство новых спортивных объектов. Часть из них уже введена в эксплуатацию. Это спорплощадки в селах Ульдурга, Гунда и Исинга Еравнинского района, Верхняя Заимка Северо-Байкальского района, Сотниково, Ошурково, Хурамша, Сужа Иволгинского района, Новый Энхалук, Шигаево, Байкало-Кудара и Оймур Кабанского района, Бар Мухоршибирского района, Хоринск и Тэгда Хоринского района, в Закаменском агропромышленном техникуме, Бурятском лесопромышленном колледже, Бурятском республиканском индустриальном техникуме, Бурятском республиканском педагогическом колледже, Бурятском аграрном колледже, Республиканском многоуровневом колледже, в Байкальском колледже недропользования, Авиационном техникуме и Республиканском бурятском национальном лицее-интернате.



Мини-футбольное поле построено в микрорайоне Тулунжа Улан-Удэ, завершается капремонт бассейна «Горняк» в селе Саган-Нур Мухоршибирского района. Закуплено и передано в муниципальные образования оборудование для устройства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Заиграевском и Баргузинском районах. Для Еравнинского, Хоринского, Тарбагатайского, Кижингинского, Мухоршибирского, Селенгинского, Кабанского, Баунтовского и Курумканского районов закуплено оборудование для создания площадок ГТО.



Строится хоккейная коробка в селе Багдарин, боксерский зал в Хоринске, футбольное поле в селе Саган-Нур, стадионы в улан-удэнских школах №18, №22, №57, в детском лагере «Зорька» Улан-Удэ, в селах Тулунжа, Селендума, Иволгинск, спортзалы в селах Хоринск и Сотниково, спортивные центры в селах Кабанск и Бичура.



В рамках проекта «Спорт-норма жизни» и концессионного соглашения с инвестором ООО «Арена», продолжается строительство Регионального центра по хоккею общей сметной стоимостью более 1,4 миллиарда рублей. Завершаются работы по возведению Регионального центра по стрельбе из лука, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru

