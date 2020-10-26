Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые провел артиллерийские стрельбы

Это произошло на ходовых испытаниях новейшего корабля в Японском море



Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота, в рамках программы заводских ходовых испытаний впервые провел артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В Японском море проведены прочностные испытания корабельного оружия с выполнением комплекса артиллерийских стрельб. В различных режимах опробована 100-миллиметровая универсальная корабельная артустановка А-190, шестиствольные автоматические артиллерийские установки АК-630, а также выполнены постановки радиоэлектронных помех.



Работу корабля в море обеспечивают вспомогательные суда флота, а также самолёты и вертолёты морской авиации ТОФ.



Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

В ходе строительства были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения в качестве материала надстройки материалов со свойствами радиопоглощения, а также за счкт архитектурной компоновки корпуса и надстройки. Водоизмещение- корвета 2200 тонн. Экипаж - 99 человек.



Напомним, уроженец поселка Агинское Алдар Цыденжапов удостоен звания Героя России за подвиг, совершенный в сентябре 2010 года. Во время вахты на эскадронном миноносце «Быстрый» всего за несколько часов до выхода в море вспыхнул пожар в машинном отделении. Тогда произошел разрыв топливного трубопровода. Горючее под огромным давлением хлынуло в отсек. От искры оно вспыхнуло, и за секунду трюм превратился в ад. Через несколько минут корабль взлетел бы на воздух. Однако 19-летний машинист котельной бросился в самое пекло, чтобы прекратить подачу топлива и предотвратить взрыв. Одежда горела, в дыму было нечем дышать, но он продолжал закручивать вентиль и покинул отсек только после того, когда пламя ослабло. Алдара в тяжелейшем состоянии увезли в госпиталь во Владивостоке. Уже там медики установили, что у матроса обгорело почти 100% кожи. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября 2010 года Алдара не стало. Юношу похоронили в родном поселке Агинское. Ценой своей жизни он спас от гибели весь экипаж – 300 человек. В честь Алдара Цыденжапова назван новейший корвет проекта 20380.



Подвиг Алдара Цыденжапова увековечен и в Бурятии. Так, в 2016 году в посёлке Селендума появился памятник Герою России. Позже был установлен памятник и в Улан-Удэ на мемориале «Ровесникам, ушедшим в бой». На постаменте матрос Алдар Цыденжапов изображен в полный рост, одетым в форму и бескозырку. Кроме того, в Улан-Удэ средняя школа №57 носит имя Героя России.



Фото: function.mil.ru

