В Бурятии расследуется кровавая поножовщина в райцентре Кырен

Житель Тункинского района убил молодого человека и покушался на убийство его брата



В Бурятии 25 октября ночью на площадке возле одного из домов по улице Ленина села Кырен обнаружено тело 18-летнего юноши с колото-резаными ранениями головы, тела и конечностей. Помимо этого в больницу доставлен 22-летний брат покойного с колото-резаным ранением живота, которому оказывается врачебная помощь, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступлений задержан 37-летний местный житель. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы, поводом для которой послужила незначительная ссора на фоне алкогольного опьянения. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, 24 октября с вечера мужчина в селе Кырен распивал спиртные напитки в магазине, где работал экспедитором, с коллегами. Ночью после застолья он направился домой и по пути на площадке возле жилых домов увидел компанию молодых людей, которые также употребляли спиртное. Разглядев среди них знакомого, мужчина подошел и присоединился к молодежи. Через некоторое время между обвиняемым и одним из молодых людей из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку, после которой, затаив злобу из-за причиненных побоев, мужчина сходил домой, взял нож и с целью убийства вернулся обратно.



Со спины он напал на своего противника и нанес ему удар ножом в живот. Раненый молодой человек вскочил и смог убежать от злоумышленника. Тогда обвиняемый переключился на его младшего брата, которому нанес ножом удары по различным частям тела. От причиненных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Еще один юноша из компании бросился к мужчине и попытался остановить. Обвиняемый схватил его за волосы, подставил нож к шее и высказал угрозу убийством, но затем отпустил и скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции возле своего дома.



Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: «Номер один»

