В Забайкалье восстанавливают проезд на двух федеральных трассах

Их засыпало снегопадом, движение возобновится в течение дня



В Забайкальском крае из-за обильного снегопада временно ограничен проезд на участках федеральных трасс «Амур» и Чита-Забайкальск-граница с КНР. Как сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог «Забайкалье», проезд восстановят в течение дня.



«Сложная ситуация наблюдается на трассе «Амур» в Читинском, Карымском и Шилкинском районах, движение временно ограничено на участке с 35-го по 50-й километр. На месте работает 23 единицы техники и более 30 дорожных рабочих. Кроме того, мокрый снег выпал на трассе Чита-Забайкальск, здесь к очистке дорожного покрытия привлечено 24 единицы снегоуборочной техники и около 40 человек», - рассказали в пресс-службе.



В ней уточнили, что на автодороге Чита-Забайкальск осадки осложнили дорожную обстановку на территории Читинского, Карымского, Агинского, Оловяннинского и Борзинского районов.



Фото: управление дорог «Забайкалье»

