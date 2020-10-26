В Бурятии опровергли запрет частным клиникам брать тесты на коронавирус

Выявляемость заболевания является одним из показателей эффективности работы властей





В правительстве Бурятии опровергли информацию о том, что якобы частным клиникам не разрешают проводить исследования на коронавирус, чтобы улучшить показатели заболеваемости.

«Напротив, показатель выявляемости является одним из трех основных показателей при оценке эффективности мероприятий правительства Бурятии по борьбе с коронавирусной инфекцией», отметили в Минздраве РБ.В Бурятии показатель охвата населения лабораторными исследованиями превышает нормативный в шесть раз. Его значение на сегодняшний день составляет 435 на 100 тысяч населения. При этом требуемый нормативный показатель по России составляет 70 на 100 тысяч населения.В республике исследования на коронавирусную инфекцию проводятся в пяти государственных лабораториях: в Центре гигиены и эпидемиологии в РБ, Республиканском противотуберкулезном диспансере, РКБ им. Семашко», Республиканской инфекционной больнице и Республиканском перинатальном центре. А также в трех частных клиниках - ООО «Диагрупп», «Юнилаб» и «Инвитро».Фото: «Номер один»