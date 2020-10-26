Мэрия Улан-Удэ: поломок новых автобусов не было, были сходы с линии

Проблемы с транспортом списали на контргайку и температуру у водителя





В МУП «Городские маршруты» рассказали о ситуации с поломкой новых автобусов , о которых сообщили улан-удэнцы в соцсетях. Как утверждает директор предприятия, поломок автобусов в общем как будто и не было, были только «сходы с линии».

- Поломок новых автобусов за прошедшее время не было. Вместе с тем, было два случая схода с линии. В одном, по маршруту № 31К водитель столкнулся с проблемой регулировки сцепления из-за ослабления контргайки и вызвал через диспетчера аварийную группу. После проверки в гаражном боксе проблема была устранена в течение 10 минут. Во втором случае, по маршруту № 17, один из графиков не был выполнен ввиду отстранения водителя от работы из-за повышенной температуры, - сообщил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.Сегодня на предприятие согласно условиям контракта прибыли три специалиста гарантийной сервисной службы от дилера-поставщика. Они будут находится в Улан-Удэ три дня, окажут консультативную, методическую помощь по эксплуатации новых автобусов, уточнили в МУПе.Напомним, ранее под постом в соцсетях о поломке автобуса представители МУПа оставили следующий комментарий: «К сожалению, техника имеет свойство ломаться, пусть даже и новая. Новые автобусы, сойдя с конвейера, прошли 5 тысяч км, технические неисправности имеют место быть, стараемся всё планово исправлять».На сегодня в городе на маршрутах работают 10 новых автобусов, остальные выйдут на линию до 3 ноября.Напомним, мэрия Улан-Удэ купила 42 новых ПАЗа на средства единой Дальневосточной субсидии и так называемого «Народного бюджета». Каждый автобус, обклеенный цитатами президента России Владимира Путина, обошёлся в 4 млн 741 тысячу рублей. Власти города пустили новые автобусы на 17 маршрутов, прежде всего в отдаленные районы города.Фото: мэрия Улан-Удэ