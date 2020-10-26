В пригороде Улан-Удэ строят борцовскую юрту

Объект посетил глава Бурятии





Спортивный зал, выполненный в виде традиционной бурятской юрты, появится в селе Сотниково Иволгинского района. Строительство объекта проинспектировал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

- Таких небольших и в то же время вместительных спортивных залов здесь в Сотниково нет. Поэтому я прошу районные власти обратить внимание на то, что заниматься в этой юрте должны не только профессиональные спортсмены, но и спортсмены любители, местные жители, школьники, - подчеркнул глава Бурятии.





Юрта будет способна принять 21 человека за смену, тренировочный спортивный зал рассчитан на два борцовских ковра диаметром 7 метров и тренажерный зал. Общая площадь здания составляет 800 кв.м. Здание также будет рассчитано на проведение соревнований, на финальной стадии строительства будет оборудовано 40 посадочных мест на трибунах складного типа.





Строительство спортивной юрты осуществляется на условиях государственно-частного партнерства. Инвестором выступила компания ООО «ТрансУголь». Общая сумма строительства составляет 36,5 млн рублей.На цокольном этаже расположатся мужские и женские раздевалки с душевыми кабинами, комнаты для персонала, отдельная раздевалка для посетителей с детьми. Для спуска на цокольный этаж предусмотрен лифт для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Фото: пресс-служба правительства Бурятии