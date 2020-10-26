Популярные вопросы о коронавирусе

Министерство здравоохранения Бурятии ответило на самые часто повторяющиеся из них



1. Человек почувствовал признаки ОРВИ. Что делать?



В первую очередь, оставаться дома. Необходимо уведомить работодателя и ближайший круг контактных лиц. Вызвать врача на дом. Обращаться за помощью нужно в колл-центр вашей городской поликлиники (телефоны указаны на сайтах поликлиник). При ОРВИ и COVID-19 Больному необходимо соблюдать все противоэпидемические меры, соблюдать постельный режим, правильно питаться, соблюдать обильный питьевой режим. При повышении температуры тела свыше 38,5° рекомендуется прием жаропонижающих лекарственных препаратов. Поводом для вызова врача может стать повышение температуры от 38,5° и выше, сохранение высокой температуры в течение 3-5 дней, одышка.



2. Чем отличается легкая и тяжелая формы COVID-19?



В легкой форме заболевание может протекать как ОРВИ. Температура тела может подниматься и держаться на уровне 38.0-38,5. Наблюдается кашель, одышка незначительна, присутствует боль в мышцах, «ломота». В легкой форме заболевание может протекать около 2 недель. В тяжелой форме сроки лечения могут быть более длительными.



Тяжелое течение COVID 19 проявляется следующими симптомами:

• одышка;

• потеря аппетита;

• спутанность сознания;

• упорные боли или ощущение сдавления грудной клетки;

• высокая температура тела (от 38,5°C и выше).



3. Мне сделали назначения, я лечусь дома, лекарства не помогают, состояние не улучшается. У меня осложнения?



Если врач назначил лечение, и за 2-3 дня состояние не ухудшилось, не стоит паниковать и вновь вызывать врача. Потому что препараты имеют накопительный характер, улучшение самочувствия может наступить на 3-4-й день. Если же ситуация выходит из-под контроля, нарастает одышка – это уже повод вызвать врача повторно



4. Я болею, как оградить семью от заражения?



Если нет возможности проживать от семьи отдельно на время лечения, то необходимо проживать в отдельной комнате от домочадцев, если нет возможности, отгородить часть помещения. Использовать отдельные предметы гигиены, посуды. Носить маску даже дома. Менять маску каждые два часа. Два раза в день проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих моющих средств, тщательно обрабатывать унитаз после похода в туалет хлоркой или белизной. Регулярно проветривать помещения.



5. Всей семьей болеем температура. Сдали тест, никто не приезжает, и не можем получить назначение. Что делать?



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой количество вызовов врача на дом увеличилось. Срок ожидания медицинского работника составляет 2-4 дня. Если Вы отмечаете у себя признаки ОРВИ, рекомендовано: обильное питье; принятие противовирусных препаратов; витамин С (500 мг каждые 6 часов); контроль температуры, самочувствия, одышки. Просим жителей республики Бурятия отнестись с пониманием. Необходимо понимать, что, почувствовав легкие симптомы ОРВИ, стоит остаться на несколько дней дома и начать лечение от ОРВИ.



6. Не можем дозвониться до горячих линий, что делать?



На сегодняшний день количество звонков увеличилось в разы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции. В среднем операторы получают 3500 звонков в день. В отдельных поликлиниках количество звонков в день доходит до 6000. Если Вы не можете дозвониться – напишите в мессенджеры.



7. Можно ли ходить в поликлинику при заболевании?



В связи с эпидемиологической обстановкой плановые приемы в поликлиниках отменены. Наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями проводится дистанционно. Пациенты, у которых ОРВИ протекает в легкой форме (температура тела 37-38°, удовлетворительное самочувствие) могут получить медицинскую помощь в поликлиниках в отдельных помещениях (фильтр-боксах). По возможности добирайтесь до фильтр-бокса на личном транспорте. Обязательно соблюдайте все противоэпидемические меры: носите правильно маску, соблюдайте социальную дистанцию.



8. Можно ли самим приехать и обратиться в приемный покой больницы?



Необходимо вызвать врача или бригаду неотложной скорой медицинской помощи и ожидать дома.



9. В каких случаях при ОРВИ вызов направляется в скорую помощь? В каких случаях при ОРВИ вызов направляется в неотложную медпомощь?



Вызовы, поступающие в скорую медицинскую помощь, разделяются на экстренные и неотложные. Причинами экстренных вызовов являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, данные вызовы обслуживаются в приоритетном порядке. Причинами неотложных вызовов являются заболевания без явных признаков угрозы жизни пациента, вызовы обслуживаются отсрочено. С 8 до 18 часов все неотложные вызовы принимаются поликлиниками. С 8.00 до 18.00 вызовы принимает скорая помощь. При поликлинике №2 неотложная помощь принимает вызовы круглосуточно.



10. Получили сведения о том, что мы контактные. Признаков ОРВИ нет, что нам делать?



Первое, что необходимо сделать – это изолироваться. Контактным лицам оформляется больничный лист на 14 дней. В течение этого времени наблюдайте за своим состоянием. Если возникли симптомы ОРВИ, вызовите врача на дом. Проживайте в отдельной комнате от домочадцев, если нет возможности, отгородите часть помещения. Используйте отдельные предметы гигиены, посуды. Носите маску даже дома. Меняйте маску каждые два часа. Два раза в день проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих моющих средств, тщательно обрабатывать унитаз после похода в туалет дезинфицирующими средствами. Регулярно проветривайте помещения. Если за время изоляции признаки ОРВИ не проявились, по истечении 14 дней больничный закрывается и с человека снимается статус контактного лица.



11. Я болею, не могу дозвониться до поликлиники. Что будет с больничным?



По вопросам листков временной нетрудоспособности Вы можете обратиться по телефону или написать в мессенджеры (Viber/WhatsApp) контакт-центров городских поликлиник Улан-Удэ.



12. Экстренный случай, инсульт, аппендицит - куда звонить?



При таких экстренных случаях как инсульт, инфаркт, внезапная острая боль, острое отравление, внезапные кровотечения, нарушение нормального течения беременности, нарушения сознания и дыхания, переломы, тяжелые травмы и ожоги необходимо обращаться в скорую помощь по номерам 03, 103, 112.



13. У меня нет признаков ОРВИ, но тест на ковид положительный. Можно ли выходить из дома?



Если у вас положительный результат на COVID-19, ни в коем случае нельзя выходить из дома, даже если отсутствуют симптомы. Если у вас болезнь протекает в легкой форме, у другого человека заражение может спровоцировать тяжелые осложнения, поэтому не подвергайте окружающих риску, соблюдайте режим самоизоляции. Максимально ограничьте контакты с домочадцами, проживающими с вами в одной квартире. Пользуйтесь сервисами по доставке товаров первой необходимости или просите друзей, родственников привозить вам продукты, при этом исключите личные контакты.



14. Где платно можно сдать анализы, не дожидаясь бригаду медиков?



• Диагрупп, тел.: 55-24-41

• Инвитро, тел.: 44-15-20

• ЮниЛаб, тел.: 562-500



15. Куда позвонить, если самостоятельно не можете сходить за лекарствами?



Список телефонов муниципальных образований по доставке:



- г. Улан-Удэ:

- 8 (301-24) 4-30-06, 8(3012)213665 — доставка продуктов питания;

- 8 (301-23) 7-95-29 — доставка лекарств;

⠀

- Баргузинский район:

- 8 924 656-64-65;

- 8 929 471-43-19;

- 8 (301-31) 4-29-43;

- 8 (301-31) 4-12-63;

⠀

- Баунтовский эвенкийский район:

- 8 950 387-67-01

⠀

- Бичурский район:

- 8 924 754-02-10;

- 8 902 533-37-02;

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- Джидинский район:

- 8 (301-34) 4-25-55;

- 8 951 624-62-45;

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- Еравнинский район:

- 8 902 539-10-01;

- 8 (301-30) 2-16-08;

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- Заиграевский район:

- 8 (301-36) 4-14-14;

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- Закаменский район:

- 8 (301-37) 4-31-46;

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- Иволгинский район:

- 8 902 451-79-06;

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- Кабанский район:

- 8 (301-38) 4-31-43;

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- Кижингинский район:

- 8 983 439-78-87;

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- Курумканский район:

- 8 (301-49) 4-13-30;

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- Кяхтинский район:

- 8 (301-42) 9-11-12;

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- Мухоршибирский район:

- 8 (301-43) 2-18-47;

- 8 983 637-65-71;

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- Окинский район:

- 8 (301-50) 5-13-39;

- 8 914 059-21-50;

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- Прибайкальский район:

- 8 (301-44) 5-14-84;

- 8 924 398-43-60;

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- Северо-Байкальский район:

- 8 (301-30) 4-74-55;

- 8 950 391-76-20;

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- Селенгинский район:

- 8 950 388-86-57;

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- Тарбагатайский район:

- 8 951 628-07-49;

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- Хоринский район:

- 8 (301-48) 2-29-92;

- 8 951 622-06-20;

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- г. Северобайкальск:

- 8 902 539-10-01;

- 8 (301-30) 2-16-08.



Минздрав Бурятии информирует о телефонах контакт-центров при поликлиниках Улан-Удэ:



Городская поликлиника №1



• Горячая линия: 57-50-12

• Call-центр (вызов на дом): 37-34-34

• Контакт центр для пациентов с COVID-19 и пациентов с симптомами ОРВИ: 37-22-56

• Врачи-консультанты (WhatApp/Viber):

-Консультации по амбулаторному лечению COVID-19 и ОРВИ

-Консультации по выдаче листков нетрудоспособности

-Консультации по диагностике и выдачи результатов исследования мазков из носоглотки

• 89503966138

• 89503964922

• 89503964835

• 89503965292

• 89024567783



Городская поликлиника №2. Взрослая поликлиника



• Общий контакт центр взрослой поликлиники: 37-95-91

• Горячая линия взрослой поликлиники: 500-545

Целевые контакт-центры по следующим направлениям:

• Листы временной нетрудоспособности: 8-964-406-91-00

• Результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 500-145 / 89676213445 (Viber, WhatsApp), короткий 513-445

• Амбулаторное лечение больных с Covid-19 на дому: 8-964-402-69-80 / 8-964-402-72-48 (Viber, WhatsApp)

• Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-406-91-39

• Диспетчерская неотложной и скорой медицинской помощи (круглосуточный режим работы): 41-96-93 / 37-90-03



Городская поликлиника №2. Детская поликлиника



• Общий контакт центр детской поликлиники: 37-90-94

• Результаты лабораторной диагностики на Covid-19: 23-03-75

• Горячая линия детской поликлиники: 8-967-621-90-61

• Мониторинг амбулаторного лечения больных с Covid-19 на дому, Мониторинг обследования контактных лиц на дому: 8-964-402-79-67 (Viber, WhatsApp)



Городская поликлиника №3



• Горячая линия: 8 (3012) 69-00-41

• Call-центр: 8(3012) 29-73-60

• Отделение неотложной помощи: 8(3012) 29-76-15, 8-964-414-76-15

Целевые контакт-центры по следующим направлениям:

- амбулаторное лечение больных с подтверждённым COVID-19 на дому: 8-991-426-96-74 (Viber, WhatsApp), 8-991-541-04-52 (Viber, WhatsApp)

- листы временной нетрудоспособности и мониторинг обследования контактных лиц на дому:

• 8-991-426-96-73 ( Viber, WhatsApp)

• 8-991-541-04-49 ( Viber, WhatsApp)

• 8-991-541-04-50 ( Viber, WhatsApp)

• 8-991-541-04-51 ( Viber, WhatsApp)



Городская поликлиника № 4



• Call-центр: 57-82-83, 27-82-83, далее, нажмите 2 - вызов врача на дом, нажмите - 3 все вопросы по COVID-19

• Горячая линия: 69-69-04

• Вопросы по COVID-19 и ОРВИ: 89503972008 (WhatApp, Viber)

• Вопросы по листкам нетрудоспособности по COVID-19: 89503973656 (WhatApp, Viber)



Городская поликлиника №5



• Горячая линия: 698-298

• Call-центр: 379-378

• Диспетчер неотложной помощи: 65-64-30

• Узнать результат анализа ПЦР на COVID-19: 89915409907 (Viber, WhatsApp)

• По вопросам больничных листов COVID-19: 89915409908 (Viber, WhatsApp)

• Информация для лиц контактных с COVID-19: 89915408809 (Viber, WhatsApp)



Городская поликлиника №6



• Call-центр: 579-002 (пн-пт., сб. 9.00 до 15.00)

• Узнать о результатах мазка:

o 89021656849 (выходные дни)

o 89503888004

o 89503888105(выходные дни)

• Отдел контроля качества (с пн по пт)

o вопросы по предписаниям и др.: 44-68-92

o Вопросы по больничным листам только для БОЛЬНЫХ COVID-2019 и КОНТАКТНЫХ с больным COVID-19: 89503888590 ( пн- пт с 10.00-17.00)

• Горячая линия:

o 566-346 (работает 7 дней в неделю)

o 89021679026, 89503888570 (пн- пт 08.00-17.00)

o 89021679026 (только в выходные дни)

• Диспетчер неотложной помощи (пн-сб, 08.00-20.00) 44-68-83

• Консультация по лечению больных covid-2019 по телефону и Viber: 89021656882 ( пн-пт ).



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