Минздрав Бурятии: «Дефицит лекарств есть, он преодолевается»

Дефицит усиливается еще и тем, люди закупают лекарства «про запас»







В рамках поручений главы Бурятии Алексея Цыденова по итогам совещания с представителями фармацевтических компаний, которое прошло 12 октября, государственное предприятие «Бурят-Фармация» совместно с минпромом Бурятии осуществляет первые поставки противовирусных препаратов на условиях приоритетного отпуска от компаний-производителей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В ближайшие дни ожидается поставка партии в 10 тысяч упаковок «Арбидола». «Гриппферон» на прошлой неделе поступил в объеме 7 тысяч упаковок, в том числе было отпущено в частной сети аптек «Лара» 2 тысячи упаковок. В эти выходные произведена поставка еще 10 тысяч упаковок препарата. Ожидается поступление напрямую от завода производителя препарата «Азитромицин» на этой неделе.



С целью создания неснижаемого запаса лекарственных препаратов для ковидных стационаров, а также обеспечения аптечной сети необходимыми препаратами выделены средства из республиканского бюджета для проведения централизованной закупки через единого поставщика - государственное предприятие «Бурят-Фармация».



«Бурят-Фармация» вышла на компании «Фармстандарт», «Синтез», «Озон» и «Р-Фарм», чтобы быть единым оптовым поставщиком для всей сети аптек республики, в том числе и частных. Государственные предприятия на сегодня имеют преимущество при доступе к производителям лекарственных препаратов, так как дефицит по всей стране имеется», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Она отметила, что правительство ведет постоянный мониторинг наличия препаратов в аптечной сети, в том числе частной. Фармацевтические организации республики еженедельно направляют сведения об ассортименте необходимых лекарственных препаратов на информационный ресурс минздрава Бурятии «MedFrame».



«Дефицит в аптеках есть. Правительством выделены дополнительные средства «Бурят-Фармации», чтобы предприятие могло по предоплате закупать партии. Представители «Бурят-Фармации» и минпрома Бурятии вылетели в Москву для работы с заводами-производителями. Мы также в режиме дистанционного общения постоянно находимся с поставщиками - поставки арбидола и гриппферона идут. Если, что-то происходит, сразу разбираемся», - добавила Евгения Лудупова.



Аптечные компании отмечают, что люди закупают лекарства про запас, что также усугубляет ситуацию с доступностью препаратов.



Фото: egov-buryatia.ru

