В Бурятии задержан дебошир, напавший на полицейского

В отношении 45-летнего жителя Московской области, ехавшего в поезде Тында-Кисловодск, возбуждено уголовное дело



В Бурятии при сопровождении поезда Тында-Кисловодск полицейскими Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте задержан пассажир, применивший насилие в отношении представителя власти. 45-летний мужчина устроил дебош в одном из купе поезда, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.



Во время составления в отношении него административного протокола правонарушитель ударил находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте, а также повредил полицейскому форменное обмундирование, уточнили в Восточно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР.



Противоправные действия злоумышленника были пресечены, его доставили в линейный отдел. Следственными органами Восточно-Байкальского следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР в отношении жителя Московской области возбуждено уголовное дело. Пассажиру грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.



Фото: vssut.sledcom.ru

