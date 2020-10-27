Паровоз, работавший в Улан-Удэ, вернулся на железную дорогу

Бывший трудяга Транссиба, успевший послужить и памятником, будет возить пассажиров на КБЖД



На Восточно-Сибирскую железную дорогу после проведенного капитального ремонта прибыл паровоз серии П36 с номером 0107. Машину восстановили до первозданного вида в депо города Троицка Челябинской области, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



До ремонта паровоз более 30 лет простоял в качестве памятника у локомотивного депо в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Восстановительные работы предполагали замену обшивки котла, паровой машины, топки и внутренней обшивки будки машиниста. В действующее состояние были также приведены паровые и дымогарные трубы, топочный свод, электропроводка и другие узлы, обеспечивающие работу от угля и пара.



Паровоз будет участвовать в перевозке пассажиров ретро-туров по Кругобайкальской железной дороге. Необходимо отметить, что в настоящее время эти поездки организованы на локомотивах серии Л, но они разработаны для перевозки грузов, а прибывший был создан именно для пассажирских перевозок. В исправном состоянии таких паровозов в стране всего девять.



Паровоз П36-0107 построен в 1955 году на Коломенском заводе (Московская область). В этом же году приписан к депо Мелитополь Сталинской железной дороги. Затем передан в депо Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги, но с 1958 года работал в депо Улан-Удэ, обслуживал пассажирское движение. Списан в 1983 году, а в 1986 году установлен как памятник у депо Иркутск-Сортировочный к 300-летию Иркутска.



Краткие технические характеристики П36-0107: длина локомотива 16,7 м, масса – 120,4 т, конструктивная скорость – 125 км/ч, мощность – 3077 л.с., диаметр движущих колес – 1,8 м, объем баков для воды – 45,6 м3, запас топлива 23,5 т.



Фото: ВСЖД

