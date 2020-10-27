В Монголии предложили продлить режим повышенной готовности

Он должен действовать до 31 декабря, считают в стране, где зафиксировано менее 340 случаев COVID-19



В Улан-Беторе на заседании Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) выдвинуто предложение о продлении режима повышенной готовности, который истекает 31 октября, до конца текущего года или 31 декабря включительно. Окончательное решение по предложение ГЧК будет принято на заседании правительства в среду, 28 октября, сообщает



В качестве меры по предотвращению вспышки COVID-19 Монголия начала постепенно закрывать свои границы для всех пассажиров, включая монгольских граждан , с начала февраля этого года. Все лица, возвращающиеся из-за границы на организованных правительством чартерных рейсах, а также через организованные пункты перехода границы, помещаются в обязательную 21-дневную изоляцию в специально отведенных помещениях.



Все 339 случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в Монголии на 26 октября, были завезены из зарубежных стран, и на данный момент в стране не зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусом.



Напомним, что с 14 сентября правительство разрешило всем предприятиям, организациям и учебным заведениям всех уровней вернуться к нормальной работе и проводить спортивные и культурные мероприятия.



Фото: pixabay.com



В Улан-Беторе на заседании Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) выдвинуто предложение о продлении режима повышенной готовности, который истекает 31 октября, до конца текущего года или 31 декабря включительно. Окончательное решение по предложение ГЧК будет принято на заседании правительства в среду, 28 октября, сообщает МОНЦАМЭ В качестве меры по предотвращению вспышки COVID-19 Монголия начала постепенно закрывать свои границы для всех пассажиров, включая монгольских граждан , с начала февраля этого года. Все лица, возвращающиеся из-за границы на организованных правительством чартерных рейсах, а также через организованные пункты перехода границы, помещаются в обязательную 21-дневную изоляцию в специально отведенных помещениях.Все 339 случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в Монголии на 26 октября, были завезены из зарубежных стран, и на данный момент в стране не зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусом.Напомним, что с 14 сентября правительство разрешило всем предприятиям, организациям и учебным заведениям всех уровней вернуться к нормальной работе и проводить спортивные и культурные мероприятия.Фото: pixabay.com