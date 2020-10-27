В Бурятии больница закупила лекарства по завышенным ценам

Виновного привлекли к ответственности и оштрафовали





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Центральной районной больницы в Мухоршибири.

«Исполняющий обязанности руководителя контрактной службы районной больницы в нарушение закона не использовал данные из Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это повлекло завышение начальной (максимальной) цены контракта», сообщили в надзорном ведомстве.По результатам рассмотрения нарушения виновное должностное лицо больницы привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей. Также по результатам рассмотрения представления прокурора ему объявлено замечание.Фото: pixabay.com