В Бурятии чиновники незаконно отказали семье в «путинских» выплатах

Обжаловать решение соцзащиты пришлось в суде





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Гусиноозерск с жалобой на действия районного отдела социальной защиты населения. Женщина рассказала, что ей незаконно отказали в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в рамках указа президента России о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.

Как сообщили в надзорном ведомстве, основанием отказа стал размер среднедушевого дохода семьи, который превысил установленную величину прожиточного минимума. Однако при расчете общей суммы дохода семьи работники отдела соцзащиты не вычли из нее сумму алиментов, которые выплачивает супруг женщины, что является нарушением закона.В итоге прокурору пришлось обращаться в суд с иском к соцзащите. Суд его требования удовлетворил, обязав чиновников назначить выплату семье женщины с момента ее обращения. Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»