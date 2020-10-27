В Бурятии второй день – семь летальных исходов от коронавируса

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 10 679



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 10679. Это на 212 случаев больше, чем было в понедельник. Из 212 случаев заболевания 200 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 7056 (66% от общего числа инфицированных), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Умерло 7 больных в возрасте 59, 63, 63, 79, 79, 80, 89 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции и сопутствующими заболеваниями.



Из 212 новых случаев коронавируса: 125 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4700 человек.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7425 человек, умер 141 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1787 больных. Из них 32 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 1326 пациентов.



В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2328 коек, занято – 2025, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1787, свободно 303 койки. Занятость коечного фонда составляет 86,9%.



В обсерваторе находится 27 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4259 человек, с нарастающим итогом – от 461 432 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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