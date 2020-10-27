В Бурятии росгвардейцы задержали омулевых браконьеров

Изъято более 80 метров рыболовных сетей, ущерб превысил 220 тыс рублей



В Бурятии в ходе рейдовых мероприятий сотрудники ОМОН Росгвардии Бурятии во взаимодействии с сотрудниками территориального отдела полиции на берегу реки Верхняя Ангара задержали двух мужчин, которые занимались незаконным выловом байкальского омуля.



На месте преступления, в одном километре от поселка Новый Уоян, обнаружены и изъяты – рыболовные сети общей длиной более 80 метров и 30 «хвостов» омуля, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Задержанные – 33-х и 25-летний жители Северо-Байкальского района - доставлены в отдел полиции. Органами следствия возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Общий ущерб составил более 220 тысяч рублей.



В Бурятии продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина 2020». В рамках межведомственного мероприятия сотрудники правоохранительных органов и ведомств выявляют и пресекают правонарушения, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов.



Фото: Росгвардия

