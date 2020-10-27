В Забайкалье родили более 30 женщин с COVID-19

Все дети от мам с положительным анализом на коронавирус родились с отрицательным тестом



В Забайкалье 31 женщина с диагнозом COVID-19 родила в главном моногоспитале края на базе первой городской больницы в Чите. С начала года здесь появились 11 мальчиков и 20 девочек, сообщает пресс-служба краевой администрации.



«Все беременные женщины с положительными тестами на COVID-19 направляются в моностационар, где получают лечение от коронавирусной инфекции. Для зараженных беременных женщин в стационаре действует родильный блок, в штате есть все профильные специалисты, включая анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, неонатологов, детских медицинских сестер, которые оказывают квалифицированную помощь при родоразрешении женщинам с коронавирусом. С начала работы первой городской больницы как моностационара в нем родила 31 женщина. Из них десять женщин перенесли кесарево сечение. Что немаловажно, дети от мам с положительным анализом на ковид, родились с отрицательным тестом. Это подтверждает тот факт, что коронавирус не передается от матери ребенку, в отличие от некоторых других инфекционных заболеваний», - сказала и.о. начальника отдела материнства и детства краевого минздрава Елена Буянова.



Всего в регионе выявлена 201 беременная женщина с коронавирусной инфекцией, 25 из них получали лечение в амбулаторных условиях. На сегодняшний день в моностационаре находится 40 женщин, 33 из них беременные и семь недавно родивших.



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