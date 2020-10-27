В Улан-Удэ задержана горожанка, обвиняемая в убийстве бывшего сожителя

Он признавался ей в любви, а она хотела позвонить новому избраннику

В Улан-Удэ накануне скончался 25-летний молодой человек, которого накануне вечером доставили в больницу из квартиры дома по улице Лебедева с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя бывшая сожительница покойного молодого человека.



Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств задержанной уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщи в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемая снимала квартиру в доме по улице Лебедева. Днем 25 октября к ней в гости пришел бывший сожитель, с которым они стали употреблять спиртные напитки. Под вечер, опьянев, молодой человек признался девушке в любви, а затем попытался отобрать у нее телефон, чтобы позвонить ее парню, который был в отъезде, и рассказать про вспыхнувшие чувства.



Женщина стала сопротивляться, после чего схватила на кухне нож, намереваясь напугать собутыльника, и затем нанесла ему удар клинком в грудь. Через некоторое время из-за нарастающей кровопотери потерпевший потерял сознание. Девушка позвонила в полицию и скорую медицинскую помощь. Молодого человека госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, следующим утром он скончался.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на установление полной картины преступления и проверку показаний обвиняемой о том, что молодой человек сам напоролся на нож. Окончательная правовая оценка ее действиям будет дана по завершении всех следственных действий на основании объективного и полного анализа собранной доказательственной базы.



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