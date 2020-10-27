В Улан-Удэ ищут похитителей платежного терминала из караоке-бара

Клиенты заведения воспользовались тем, что официант отвлекся



В Улан-Удэ сотрудники полиции ищут молодых людей, которые поздним вечером 24 октября похитили платежный терминал из караоке-бара, где отдыхали, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Посетители бара воспользовались тем, что официант, принесший платежное устройство, отвлекся на уборку соседнего столика. Убедившись в оплате заказа, работник забыл забрать гаджет. Один из злоумышленников взял терминал со стола и спрятал его под кофту. Просидев еще немного в заведении, мужчины удалились.



Приметы подозреваемых:



1) Молодой человек европейской внешности, на вид около 30 лет, рост 175-180 см, волосы короткие светлые. Был одет: кофта белая, джинсы синие, ботинки черные на замке, куртка черного цвета с капюшоном.



2) Молодой человек европейской внешности, на вид около 30 лет, рост 180-185 см, волосы короткие темные, носит бороду и усы. Был одет: рубашка поло и брюки темные, ботинки черные на шнурках, куртка светло-зеленого (или светло-коричневого) цвета с капюшоном.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемых или их местонахождении в полиции просят сообщить по телефонам: 8(983)33-53-546 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



