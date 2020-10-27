В Бурятии уменьшили число ковидных больных в Бабушкинском интернате

Вместо 143 их оказалось 28





Сегодня замруководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина прокомментировала ситуацию со вспышкой коронавирусной инфекции в Бабушкинском психоневрологическом интернате. Напомним, 21 октября Минсоцзащиты РБ сообщило, что в учреждении выявлены сразу 143 заболевших

- С 18 октября, когда были получены первые результаты, были первично зарегистрированы 4 случая инфицирования. На сегодня по результатам осмотра всех находящихся там лиц, а это более 200 человек, зарегистрированы 22 подтвержденных случая коронавирусной инфекции среди подопечных учреждения и еще 6 - среди персонала. Еще у 40 человек клинически выставлен диагноз на ковид, но лабораторно он не подтвержден. Наблюдение продолжается, новых случаев и жалоб не зарегистрировано, ожидаем окончание инкубационного периода 1 ноября, - рассказала Елена Кузьмина.На вопрос о том, откуда взялась первая цифра в 143 заболевших, представитель Роспотребнадзора ответила, что она «по телевизору видела про 143 случая, но официально такой информации не было».Также, по словам Елены Кузьминой, разночтение в цифрах могло произойти из-за неправильно взятых анализов.- Стопроцентный результат лабораторные исследования не дают. Это зависит от многих показателей, в первую очередь от того, правильно или неправильно взят материал, как он доставлен, и далее уже зависит от техники анализа. В данном случае мы видим возможные погрешности при массовом отборе материала, - сказала она.При этом представитель Роспотребнадзора не исключила, что в интернате могут быть выявлены и новые случаи заражения.Фото: pixabay.com