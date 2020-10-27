В Улан-Удэ вошли в моду кражи по схеме «надеть новое, оставив старое»

Двое подозреваемых в таком в воровстве задержаны, в адрес магазинов готовится представление



В Улан-Удэ полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в кражах из спортивного магазина на улице Корабельной, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так, сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к краже мужских брюк неработающего ранее не судимого 41-летнего улан-удэнца. Горожанин в примерочной надел на себя брюки, и в них вышел из торговой точки. Ущерб составил около 3,5 тысячи рублей. Похищенное у него изъято. Отметим, что заявление о случившемся поступило в полицию после обнаружения недостачи работниками организации.



За аналогичные деяния к уголовной ответственности будет привлечен и 20-летний житель Улан-Удэ. Он похитил из магазина кроссовки известного бренда: сложив в коробку старую обувь, в новой он беспрепятственно покинул помещение (с товара злоумышленник предварительно сорвал антикражные датчики).



Спустя два дня, вдохновленный удавшейся кражей, молодой человек решил совершить еще одну. Он вернулся в торговую точку, взял со стенда кроссовки другого популярного производителя и, примерив, спрятал под куртку. После поспешил удалиться. Похищенную обувь подозреваемый продал на одном из рынков за тысячу рублей. Общий ущерб от его действий составил около восьми тысяч рублей.



Отметим, что закон он преступил, будучи условно осужденным за наркопреступление. Злоумышленника не остановил и тот факт, что в настоящее время следователем направлено в суд уголовное дело по обвинению его в краже электронных денежных средств.



Подозреваемый нигде не работает. Одна из похищенных пар обуви у него изъята полицейскими.



По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. В адрес руководства торговой организации будут внесены преставления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В целях предотвращения неконтролируемых краж имущества рекомендовано рассмотреть вопрос о физической охране.



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