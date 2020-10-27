Депутат горсовета Андрей Банзарон протянул руку помощи медикам

Он передал 50 продуктовых наборов и 10 тысяч медицинских масок для медсестер ковидных стационаров Республиканской больницы



Общество только теперь оценивает, как высока ценность каждого человека в белом халате, вставшего на пути смертельно опасной болезни. Не все знают, что целых четыре ковидных стационара теперь работают в Республиканской больнице им.Семашко. На днях депутат горсовета Андрей Банзарон оказал существенную помощь тем, кто на передовой, именно здесь, в самом сердце системы здравоохранения Бурятии.



По поручению депутата, сюда доставлены 50 продовольственных наборов и 10 тысяч медицинских масок для медсестер и младшего медицинского персонала ковидных стационаров республиканской больницы.



Надо было видеть медсестер и санитарок ковидного госпиталя в бывшем перинатальной центре на Солнечной, несущих самую большую нагрузку по уходу за больными, когда они получили от Андрея Баировича сюрпризы с чаем, молоком, другими продуктами, а также мылом и шампунем.



- Выходя на смену, сталкиваемся со страданиями, болью людей. К нам доставляют «тяжёлых» пациентов, из разных районов республики. Приходится быть и психологом, и нянькой пациентам, которых видишь впервые в жизни. Иногда приходится выдерживать стрессовые ситуации. И так неожиданно и приятно получать такую поддержку, от Андрея Баировича Банзарона. Тем более, в этих посылках мы нашли туалетное мало и шампунь. Ведь мы не можем запросто выйти в магазин, не выходим на улицу, оторваны от своих семей, - говорят медсестра Любовь Соколова, сестра-хозяйка Соелма Дымбрылова, санитарка Татьяна Семенова ковидного стационара по улице Солнечной.



Главный врач Игорь Шпак поблагодарил депутата Андрея Банзарона, других депутатов Улан-Удэнского горсовета, а также депутатов Народного Хурала Бурятии, оказавших помощь главной больнице республики.



Напомним, это не первый случай, когда депутаты горсовета приходят на помощь медицинскому персоналу.



Накануне к депутатам горсовета обратились представители Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Они сообщили, что поликлиникам для оперативной работы не хватает смартфонов. Депутаты откликнулись незамедлительно. Они закупили и передали 20 смартфонов для городских поликлиник. Депутаты решили действовать, исходя из оперативной обстановки и быстро реагировать на подобные сигналы.



Напомним, за счет личных средств весной, во время режима самоизоляции, депутаты горсовета обеспечивали сотрудников лабораторий полным рационом горячего питания. Не прекращалась работа на округах. Депутаты оказывали финансовую помощь штабам волонтеров. На средства, выделяемые депутатами Улан-Удэнского горсовета добровольцы закупали продуктовые наборы для малоимущих, шили и бесплатно раздавали одноразовые маски, а также помогали медикам добраться до места работы и обратно, доставляли продукты пожилым и одиноким.



Фото: ulan-ude-info.ru



