В Бурятии ковидных больных могут начать выписывать, не дожидаясь анализов

Это связано с возросшей нагрузкой на лаборатории





Лаборатории Бурятии, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию, испытывают громадную нагрузку. Несмотря на увеличение количества персонала и работу в три смены оперативно справиться с потоком анализов не удается.

– В среднем ожидание результатов по разным лабораториям у нас составляет от 2 до 7 дней, для районов иногда и дольше. Для экстренных больных анализы делаются в течение четырех часов. Для больных с пневмонией и выписывающихся из стационаров максимум один день, чтобы не задерживать освобождение коек. Остальным, к сожалению, приходится ждать дольше. Также принято решение временно не брать анализы у контактных лиц при отсутствии признаков ОРВИ. Мы просим понимания в этом вопросе, - пояснила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Известно, что в некоторых регионах больных коронавирусом стали выписывать уже при одном отрицательном анализе, хотя им положено делать два теста. В Бурятии это пока не практикуется, хотя не исключено, что вскоре ситуация изменится.- Вчера вышли новые рекомендации Минздрава России о том, что можно выписывать пациентов по клиническому выздоровлению, не дожидаясь отрицательных тестов, произведя только забор анализов, - сообщила Евгения Лудупова. – У нас пока однозначно для этого нужно два отрицательных результата. Но, учитывая загрузку лабораторий, мы выносим на штаб вопрос, чтобы в зависимости от клинического состояния пациентов рассматривать и другие варианты.Фото: «Номер один»