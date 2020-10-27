В Бурятии отремонтрован участок автотрассы Р-258 «Байкал»

В районе села Ильинка для ремонта впервые применены новые полимерно-битумные вяжущие смеси







В Бурятии в нормативное состояние привели 5,3 километра федеральной автотрассы Р-258 «Байкал» в селе Ильинка Прибайкальского района, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал». Для обеспечения ровности старое покрытие отфрезеровали, уложили выравнивающий слой. Для усиления дорожной одежды устроили покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона.



«Щебеночно-мастичный асфальтобетон был приготовлен на полимерно-битумном вяжущем 90. Исходя из физических и эксплуатационных параметров этого состава, участок дороги прослужит гораздо дольше, чем при использовании обычного битума», - отметил Радик Фаразутдинов, начальник управления дорог «Южный Байкал».



ПБВ-90 обладает высокой износостойкостью, эластичностью, хорошими эксплуатационными характеристиками. Дорожное покрытие из асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем способно выдержать повышенные транспортные нагрузки в условиях низких и высоких температур воздуха. Для регионов с резко-континентальным климатом, а Бурятия как раз такой, применение материала поможет увеличить межремонтные сроки.



В ходе работ укреплены обочины, выполнена планировка откосов, отремонтировано 21 примыкание. Для организации безопасного дорожного движения строители установили около 200 дорожных знаков и 2 километра металлического барьерного ограждения, нанесли разметку. Кроме того, для безопасности пешеходов отремонтированы 1,6 километра тротуаров, установили 1,8 километра пешеходного ограждения и обновили одну автобусную остановку.



«Это первый участок дороги, где впервые применены новые полимерно-битумные вяжущие смеси, которые повышают качество и устойчивость асфальта при перепаде температур. Самое сложное для асфальта - это переход через ноль. Когда вода попадает в асфальт, она начинает замерзать и появляются трещины и другие последствия. Новые смеси, которые применены здесь, смягчают эти последствия, поэтому дорога должна дольше простоять, меньше просадки давать, в том числе и от тяжеловесного движения. Уверен, водители транзитного транспорта и жители Ильинки оценят отремонтированный участок трассы по достоинству, ведь там, где дорога, там жизнь», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



«В целом, хочу отметить, что у нас в этом году ожидается объём 11,6 миллиарда рублей на дороги республики, 306 километров в этом году делаем по республике. Это все дороги - и федеральные, региональные, местные. Из них 85 км федеральной трассы, остальное - это местные и региональные дороги, и плюс 13 мостов. Как мы начали с 2017 года высокими темпами идти, так мы и идем, продолжаем с учетом решений президента по развитию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в последующие годы такие темпы сохраняются. Более того, включается еще новая программа по капремонту мостов на местных дорогах. Я уверен, что с такой поддержкой президента мы будем приводить дороги постепенно в нормативное состояние у нас в республике», - подчеркнул глава Бурятии.



Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» учрежден по указу президента России Владимира Путина. Он включает в себя три федеральных проекта – «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». Этот нацпроект охватит все регионы России и рассчитан на период до 2024 года, напомнили в минтрансе Бурятии.

Бурятия присоединилась к проекту в 2017 году. На тот момент в Улан-Удэнской агломерации из 864 км в нормативном состоянии находилось 36,7% дорог. За два года регион достиг показателя 58%. Согласно прогнозному плану, к 2024 году доля дорог в нормативном состоянии будет доведена до 85%.



Федеральная автотрасса Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита соединяет между собой административные центры трех регионов России, обеспечивая транспортные связи между Сибирским и Дальневосточным федеральными округами. В ведении упрдор «Южный Байкал» находится 619 км этой дороги (с 100 по 719 км) в границах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.



Фото: fedroad-bur.ru