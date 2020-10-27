Жители Бурятии стали прогуливать работу, выдавая себя за «контактных»

Многие требуют больничный при малейших признаках ОРВИ





Больницы Бурятии едва справляются с наплывом пациентов, требующих выдать, а потом закрыть им больничные листы.

- Раньше при ОРВИ все болели и ходили на работу, а сейчас уже с небольшими признаками заболевания, даже если нормально себя чувствуют, люди приходят в поликлиники для оформления больничных листов, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Отметим, больничный лист могут получить не только болеющие коронавирусной инфекцией, но и контактировавшие с ними лица, а также лица, заболевшие ОРВИ. Многие стали этим откровенно пользоваться.- Были случаи, что люди не выходили на работу, а потом приходили и говорили: «я контактный, дайте мне больничный». Мы проверяем эту информацию, и не всегда она подтверждается, - отметила замруководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина.Чтобы хоть как то снизить нагрузку на поликлиники, глава Минздрава Бурятии призвала жителей республики оформлять электронные больничные, а работодателей – принимать их.- Мы не раз обращались и снова обращаемся ко всем организациям - принимайте электронные больничные листы. С 14 декабря такая мера будет практически обязательной, а сейчас мы максимально организовали их дистанционное оформление. Вот, например, в поликлинике №2 три человека сидят только на оформлении больничных. Просим людей не приходить. Все равно в день приходят в среднем 60 человек. Мы предлагаем, пожалуйста, получите электронный. А вчера туда пришли уже 120 человек, - рассказала Евгения Лудупова.Как констатировала министр, «к сожалению, не все живо откликаются на выписку электронных больничных, хотя система здравоохранения к этому готова».Фото: pixabay.com