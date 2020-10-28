«Сельский» блокчейн

Инновации бегут быстрее нас. Там, где раньше было поле, вот-вот вырастет майнинговая ферма

Там, где маргинальные элементы распивали подозрительные жидкости, вот-вот появятся специалисты по блокчейну. По крайней мере такую картину нам рисуют власти.

Блокчейн, майнинг, биткоин – это все термины из области создания электронных валют. Схема, на первый взгляд, проста: покупаешь оборудование, подключаешь его к электричеству и создаешь биткоины, стоимость которых недавно перевалила за 13 тыс. долларов за штуку.Можно ли назвать это производством? А того, кто собирается этим заниматься в Бурятии, – инвестором? Вопрос спорный. Но любопытно другое: майнингом планируют заниматься в Мухоршибирском районе. То есть отныне сельские жители вместо обычных ферм будут лицезреть майнинговые. С которых ни мяса, ни молока, ни даже навоза.Бурятия – страна контрастов. Вот здесь у нас пасутся коровы, а тут, за сараем, биткоины майнят. А местный забулдыга, которого привезли в обезьянник, на вопрос: «Где работаешь?» важно протягивает: «Блокчеееейн!».В общем, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы бюджетные деньги на что попало не спускало.Нарисовал Укусика Покусай