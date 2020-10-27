В Бурятии не исключили введение новых ограничительных мер

«Вопрос прорабатывается», сообщили в Роспотребнадзоре





Власти Бурятии из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции не исключили введение новых ограничительных мер в дополнение к уже действующим. Однако, как сообщила замруководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина, теперь для этого требуется согласие на уровне правительства России.

- К введению новых ограничительных мер нужно относиться очень взвешенно. Конечно, вопросы эти у нас прорабатываются. Мы обсуждаем, мы анализируем. И при необходимости, при одобрении правительством России, возможно, они будут введены, - сказала Елена Кузьмина.Отметим, буквально сейчас стало известно о новом постановлении Роспотребнадзора, предписывающем повсеместное обязательное ношение масок во всех регионах России.«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах», - сказано в документе. Там же главам регионов рекомендовано усилить дезинфекцию на транспорте и в местах массового скопления людей, а также запретить работу предприятий общественного питания и развлекательных заведений с 11 вечера до 6 утра.Фото: «Номер один»