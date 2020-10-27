ФСК в Улан-Удэ могут превратить в ковидный госпиталь

Однако пока такой необходимости в Минздраве не видят





Минздрав Бурятии активно работает над увеличением коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. С начала октября перепрофилировано 1803 койки, всего их сейчас 2328.

По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, сейчас под ковидных больных готовится дополнительно еще один корпус детской больницы на ул. Модогоева. Там идет ремонт, и строителей попросили ускориться, сдав объект не к середине ноября, как планировалось, а пораньше.Не исключено, что под ковидный госпиталь будет перепрофилирован и Физкультурно-спортивный комплекс в Улан-Удэ.- Вопрос по ФСК комиссия, назначенная главой Бурятии, рассматривает. В первую очередь он рассматривается как место, где будут долечивать ковидных пациентов. Но пока решение не принято. Мы работаем в существующем коечном фонде, динамика выписки есть, начали амбулаторное лечение пневмонии на дому, расширяем КТ-центры. Поэтому пока сложно сказать, понадобится ли нам ФСК, - сообщила Евгения Лудупова.Фото: «Номер один»