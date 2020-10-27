В России завтра вводится тотальный масочный режим

Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять дополнительные меры по стабилизации обстановки, связанной с пандемией COVID-19





Ношение масок в России становится обязательным. Об этом говорится постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Документ размещен на сайте ведомства.



Постановлением предусмотрена обязанность лиц, находящихся на территории России, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.



Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.



Кроме того, постановлением рекомендовано высшим должностным лицам регионов предписывается принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию обстановки, связанной с распространением случаев заболевания снижение рисков распространения COVID-19.



А именно - водить ограничения на ночную работу предприятий общепита, кафе и ресторанов, а также развлекательных мероприятий. «Запретить юридическим, лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-массовых мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 по 6:00», - говорится в тексте документа.



Дополнительные ограничения могут коснуться лиц 65 лет и старше и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, предписывается усилить дезинфекцию в общественном транспорте, в магазинах, предприятиях общепита, а также – при проведении зрелищных, культурных и развлекательных мероприятий.



Фото: pixabay.com



