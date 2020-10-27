В Бурятии часть болеющих COVID-19 будут получать бесплатные лекарства

Это касается многодетных семей, пенсионеров и проходящих амбулаторное лечение от «ковидной» пневмонии



В Бурятии многодетным семьям и пенсионерам, получающим амбулаторное лечение от новой коронавирусной инфекции, начнут передавать бесплатные лекарства. Завтра первая партия медикаментов на общую сумму 2,7 миллиона рублей будет передана пациентам, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«На оперативном штабе главой Бурятии принято решение о том, чтобы направить средства из республиканского бюджета на бесплатное лекарственное обеспечение многодетных семей и пенсионеров при лечении от COVID в амбулаторных условиях. Завтра мы их начинаем распространять. Также принято решение о бесплатном лечении пациентов с «ковидной» пневмонией на амбулаторном этапе, препараты уже выдаются с понедельника», - рассказала сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Также 26 октября правительством России принято решение о выделении 5 миллиардов рублей на бесплатные препараты для пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих лечение на дому.



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