Прокуратура не нашла в аптеках Улан-Удэ противовирусных препаратов

В ряде случаев лекарства были, но по завышенной цене





Прокуратура Бурятии приступила к проверке информации о дефиците в аптеках противовирусных лекарств, в том числе отнесенных к жизненно необходимым и важнейшим препаратам. Проверка проводится совместно со специалистами Росздравнадзора, уже выявлены нарушения.

«В настоящее время нарушения закона выявлены в аптеках Улан-Удэ, а также в Мухоршибирском районе. Они связаны с отсутствием минимального ассортимента лекарственных средств, либо их наличием в недостаточном количестве. Нарушались условия и порядок хранения лекарств, у работников аптек отсутствовали средства индивидуальной защиты. В трех аптечных пунктах в Железнодорожном и Октябрьском районах Улан-Удэ установлено превышение розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», рассказали в надзорном ведомстве.Всем указанным фактам дана правовая оценка, внесены акты прокурорского реагирования, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Проведение проверок продолжается.Фото: «Номер один»