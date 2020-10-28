Международное учение «Селенга-2020» стартует в Бурятии

Военнослужащие России и Монголии будут бороться с терроризмом раздельно из-за коронавируса



Военнослужащие Монголии пересекли государственную границу России в Кяхте (Бурятия) для участия в ежегодном международном российско-монгольском учении «Селенга-2020», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В нынешнем году совместное учение впервые пройдет в «удаленном» формате, где каждая из сторон будут выполнять задачи на своих полигонах.



Для проведения совместного планирования по действию войск двух стран с целью уничтожению условного противника в Россию направлена оперативная группа из 12 военных специалистов Монголии. Перед выездом военнослужащие в обязательном порядке сдали тесты коронавирус, на международном автомобильном пункте пропуска «Кяхта» они прошли дополнительный экспресс-тест. Кроме того, военными медицинскими специалистами ВВО будет проведен дополнительный анализ крови на COVID-19.



Учение «Селенга-2020» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, на нескольких полигонах, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.



В текущем году в международном учении участвуют ряд подразделений танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии – около 500 человек и около 100 единиц техники.



Церемония открытия ежегодного учения «Селенга» состоится сегодня, 28 октября.



Фото: function.mil.ru

