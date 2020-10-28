Житель Бурятии, купив иномарку, погубил ребенка в ДТП

Мужчина, обмыв покупку, повез 12-летнего сына сестры сожительницы на рыбалку



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 25 октября обвиняемый в Улан-Удэ приобрел автомобиль «Митсубиси Миника», после чего, не имея прав управления транспортным средством, приехал на нем домой в село Татарский ключ Заиграевского района, где стал обмывать покупку.



Следующим вечером, находясь в состоянии опьянения, он предложил 12-летнему сыну сестры сожительницы поехать с ним на рыбалку, усадил мальчика в автомобиль, не пристегнув его ремнем безопасности, и выехал на трассу, направившись к реке. На первом километре автодороги Татарский Ключ - Илька, не справившись с управлением, пьяный водитель на скорости съехал на обочину, после чего его автомобиль перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия находившийся в салоне мальчик получил травмы и погиб.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.



Фото: buryatia.sledcom.ru

