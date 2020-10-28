В Забайкалье общее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч

Коронавирус унес жизни 127 жителей края, четверо умерли за минувшие сутки



В Забайкалье за последние сутки подтвержден еще 221 случай COVID-19. Число инфицированных за весь период составило уже 11095. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена еще у четырех людей, а с начала года опасная инфекция унесла жизни 127 забайкальцев.



В моногоспиталях региона 109 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.



По данным оперштаба, 218 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число выздоровевших – 7443.



В Забайкалье сохраняются масочный режим и необходимость социального дистанцирования, запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки.



Федеральные предписания по ограничениям коснутся рюмочных и баров. Забайкальские рюмочные и бары, оформленные, как общепит, будут закрываться с 23:00 до 06:00 часов. С 28 октября на территории России сфера общественного питания может работать только до одиннадцати вечера и открываться не ранее шести часов утра. Эти ограничения касаются и других предприятий из числа общественного питания.



«Проверки межведомственных групп усиливаются, ситуация сейчас очень напряженная и поблажек за нарушения режима безопасности не будет. Хочу отметить, что особое внимание уделим именно проверке режима работы баров и рюмочных. В свое время предприниматели оформили их как общепит, попросту замаскировав. Теперь эти заведения попадают под общие ограничения», - прокомментировал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края

