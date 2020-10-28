В центре Улан-Удэ решили сохранить тополя

Деревья у главпочтамта на площади Советов останутся, а кусты ильма пересадят



В Улан-Удэ в рамках реконструкции площади Советов идут работы по расширению узкой пешеходной зоны по улице Сухэ-Батора. При организации пространства для сохранения зеленых островков подрядчики оставят тополя, а кусты ильма перенесут поближе к дороге, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«По проекту мы всю зеленую зону сохраняем: семь тополей оставляем, кусты ильма пересаживаем. Здесь мы провели комиссию с научными сотрудниками БГСХА, по итогам которой сделано заключение о том, что здесь тополя в нормальном состоянии, – рассказал Игорь Франк, заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения администрации Советского района Улан-Удэ. – Такую же комиссию проводили по улице Коммунистическая. Там было выявлено, что тополя в ненадлежащем виде. Сейчас идет подрезка тополей, вид исторического здания главпочтамта должен быть красивым. Для продолжения зеленой зоны, которая займет два метра от дороги, весной будут высажены кусты ильма».



В ходе ремонта в центре меняют старую плитку на новую вибропрессованную, нескользящую и прочную. С другой стороны улицы работы уже завершены.



Во время укладки покрытия пешеходные пути расширяют и устраняют барьеры. Кроме того, на стыке с дорогой пешеходные зоны занижают, либо повышают уровень проезжей части на въездах во дворы, чтобы создать в городе безбарьерную среду. Реконструкция площади идет с учетом элементов доступности.



«Со стороны памятника «Нулевой километр» будет значительно расширен участок тротуара. Здесь все будет построено с учетом безбарьерной среды», – отметил Игорь Франк.



Ремонтные работы планируется завершить до середины ноября.



Фото: ulan-ude-info.ru

