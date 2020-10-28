Житель Улан-Удэ обокрал глуховатых пожилых родственников

Они не слышали, что в дом проник злоумышленник, а собаки признали вора за своего



В Улан-Удэ в отдел полиции с заявлением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина рассказала о том, что пока они с супругом спали, неизвестный похитил из дома посуду, стулья, строительные инструменты и металлическую плиту с печи. Общая сумма ущерба составила 17,7 тысячя рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что потерпевшая и ее муж страдают нарушением слуха: хозяева попросту не слышали, что в жилище находился злоумышленник. При этом, по словам заявительницы, если бы в ограду проник посторонний, то громкий лай собак, которые охраняют дом, был бы услышан пожилыми людьми.



Полицейские, предположив, что кражу совершил кто-то из вхожих в семью людей, знающий об особенностях здоровья хозяев и не боявшийся собак, приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Версия правоохранителей подтвердилась, к преступлению оказался причастен 34-летний родственник потерпевших. У него изъята часть похищенного. Мужчина во всем признался.



Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.



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