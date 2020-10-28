В Бурятии накажут кафе за проведение поминок с участием 75 человек

Владельцу заведения грозят штраф и приостановка работы его предприятия



В Бурятии мобильная группа по проверкам соблюдения масочного режима и эпидемиологических требований установила, что в конце прошлой недели в кафе села Телемба Еравнинского района проведены поминки, на которых присутствовало 75 человек.



В отношении собственника заведения составлен административный протокол с него взято письменное объяснение, в котором он полностью признал свою вину и готовность понести соответствующие наказание. За участниками поминок ведется медицинское наблюдение и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.



Материалы дела направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора. Собственнику заведения грозит административное наказание и приостановка работы предприятия общепита.



В целом по республике ежедневно с проверками соблюдения масочного режима и других эпидемиологических требований выходит 91 мобильная группа в составе сотрудников органов государственной власти, МВД, Роспотребнадзора. Только за прошедшие сутки участниками мобильных групп по всей республике было проверено 1214 объектов и более 2.8 тысяч физических лиц. По результатам проверок выявлено 125 нарушений. Всего составлено 30 административных протоколов.



Всего с начала работы мобильных групп в апреле 2020 года проверено более 45 тысяч коммерческих и социальных объектов, выявлено 5,8 тысячи нарушений и составлено 1420 протоколов об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



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