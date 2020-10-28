В Улан-Удэ еще двум барам грозит закрытие за нарушение антиковидных правил

В них не хватало рециркуляторов, а дезинфекцию проводилась плохо



Сотрудники Роспотребнадзора Бурятии совместно с полицией провели рейд по развлекательным заведениям Октябрьского района Улан-Удэ. В поле зрения проверяющих попали бар «CLUB 69» и караоке-клуб «Морячок».

Нарушения ограничительных мер выявились сразу. Так, караоке-клуб «Морячок» работал после 22.00, что запрещено. За это заведение привлекут к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



«На обоих объектах выявлены факты неудовлетворительной организации при проведении дезинфекционных мероприятий, недостаточное количество бактерицидных рециркуляторов, производительность которых не обеспечивает бактерицидный эффект в эксплуатируемых помещениях. В баре «CLUB 69» также установлен факт формального подхода и неудовлетворительной организации «входного фильтра», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



По этим фактам в отношении заведений возбуждены административные производства по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Нарушителям грозят крупные штрафы либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.



Напомним, серьезное наказание в Улан-Удэ грозит и



Фото: pixabay.com Нарушения ограничительных мер выявились сразу. Так, караоке-клуб «Морячок» работал после 22.00, что запрещено. За это заведение привлекут к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».«На обоих объектах выявлены факты неудовлетворительной организации при проведении дезинфекционных мероприятий, недостаточное количество бактерицидных рециркуляторов, производительность которых не обеспечивает бактерицидный эффект в эксплуатируемых помещениях. В баре «CLUB 69» также установлен факт формального подхода и неудовлетворительной организации «входного фильтра», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.По этим фактам в отношении заведений возбуждены административные производства по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Нарушителям грозят крупные штрафы либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.Напомним, серьезное наказание в Улан-Удэ грозит и ресторану «Баран на корове» на ул. Бабушкина. Там, несмотря на запрет, на днях прошла крупная вечеринка сетевиков. Также к ответственности привлекают кафе в селе Телемба Еравнинского района, где в конце прошлой недели проходили поминки с участием нескольких десятков человек.Фото: pixabay.com