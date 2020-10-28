В Бурятии оленевод осужден за убийство рыбака

Конфликт после того, как рыболов обматерил животновода, имеющего за плечами судимость и тюремный опыт



Девять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Такое наказание вынес в Бурятии суд 62-летнему работнику оленеводческой фермы, убившему заехавшего на ферму рыбака, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 25 июля нынешнего года несколько жителей села Холодное Северо-Байкальского района республики направились на рыбалку. По пути они заехали на оленеводческую ферму, где работали их знакомые, и вместе с ними стали употреблять спиртные напитки. Ночью во время застолья, когда большинство из собутыльников уснули, один из рыбаков оскорбил нецензурной бранью ранее судимого работника фермы.



Из-за этого между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой бывший заключенный схватил нож и нанес три удара в грудь противника. Потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник отложил нож, лег на кровать и уснул.



Следующим утром, проснувшись, остальные участники застолья, обнаружили тело приятеля, после чего один из рыбаков выехал с фермы, добрался до места, где имеется сотовая связь, и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.



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