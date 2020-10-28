В Улан-Удэ выясняются обстоятельства гибели пенсионера в реке

Его тело без повреждений обнаружено на берегу реки Уды возле микрорайона «Лазо»



В Улан-Удэ 25 октября 71-летний житель одного из дачных товариществ, расположенных в городе, вышел из дома и бесследно исчез. Его родственники обратились в правоохранительные органы. На следующий день прохожие на берегу реки Уда ниже по течению возле микрорайона «Лазо» обнаружили тело пропавшего мужчины.



«Проводится доследственная проверка», - сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, мужчина направлялся в магазин, так как в его одежде при осмотре найдены деньги и список продуктов. Судя по всему, проходя вдоль берега реки, он упал в воду и утонул. Повреждений на теле покойного не обнаружено.



Выясняется полная картина трагического инцидента.



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