В Бурятии хотят возродить редких тофаларских оленей

В этом должно помочь развитие кооперации на «дальневосточном» гектаре



Предприниматель из Иркутской области Вадим Парфёнов планирует получить в Окинском районе Бурятии «дальневосточный» гектар, чтобы соединить свое стадо тофаларских оленей с поголовьем оленей другого участника и создать селекционную станцию по комплексному культивированию и разведению этих редких животных.



Поддержку этому проекту оказывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), сообщила его пресс-служба.



«После того, как с 1 августа 2020 года получение в безвозмездное пользование участков в Бурятии в рамках программы «Дальневосточный гектар» стало доступным для всех россиян и участников программы добровольного переселения соотечественников, мы видим новые интересные проекты «на гектарах» и примеры взаимодействия с участием жителей других регионов РФ, - рассказала Ирина Лосева, руководитель проекта по кооперации АРЧК. – Программа «Дальневосточный гектар» дала предпринимателям из других регионов возможности реализовать свои замыслы».



Заместитель генерального директора АРЧК Кирилл Миронов отметил, что программа «Дальневосточный гектар» в Бурятии переходит из стадии выдачи земельных участков к стадии освоения полученной земли и практической реализации проектов.



«Основными видами использования «дальневосточных» гектаров в республике являются сельское хозяйство и индивидуальное жилищное строительство, - рассказал Кирилл Миронов. - С целью эффективного и рационального использования земли под сельское хозяйство агентством разработаны и внедрены кооперативные модели освоения земельных участков. В 2019 году АРЧК проделало большую работу в регионах по внедрению этих моделей в реально работающие и развивающиеся хозяйства в девяти регионах ДФО. Результатом работы на местах стало то, что в кооперативное движение «на гектарах» сегодня вовлечено более 1000 человек, в ДФО реализовано 22 пилотных проекта в формате сельхозкооперации, создано 14 кооперативов. Считаю важным, чтобы в результате реализации модельных решений АРЧК по созданию кооперативной системы хозяйствования на «дальневосточных гектарах» сопоставимые результаты появились и в Бурятии».



Рабочее совещание «Практическое внедрение кооперативной модели освоения «Дальневосточных гектаров» в субъектах ДФО» прошло в Бурятии в режиме онлайн с участием экспертов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, представителей республиканских органов власти, уполномоченных органов, получателей земли по программе «Дальневосточный гектар». Участники обсудили механизмы формирования сельхозкооперативов с использованием земель, полученных по программе, перспективные для региона виды сельхозкооперации, внедрение мер государственной поддержки для индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств при кооперации «на гектаре».



На совещании в своих докладах участники рассказали о состоянии кооперативного движения в Бурятии, механиках внедрения кооперативных моделей АРЧК в работу хозяйств, остановились на лучших практиках и перспективных направлениях работы «на гектарах» с учётом региональной специфики, среди которых – садоводство и лекарственное растениеводство.



Напомним, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике обеспечивает информационно-методологическое сопровождение программы «Дальневосточный гектар», в том числе по направлению создания кооперативов на выданных участках. Так, агентство оказывает помощь с разработкой технико-экономического обоснования проекта для специализации сельского хозяйства, с выбором оптимальной формы кооператива, подбором мер государственной поддержки и вариантов льготного финансирования, составлением плана-графика реализации проекта, а также обеспечивает консультационное сопровождение его выполнения, включая административные коммуникации. Сейчас АРЧК ДВ сопровождает пилотные проекты по кооперации в восьми субъектах ДФО.



Фото: Предприниматель из Иркутской области Вадим Парфёнов планирует получить в Окинском районе Бурятии «дальневосточный» гектар, чтобы соединить свое стадо тофаларских оленей с поголовьем оленей другого участника и создать селекционную станцию по комплексному культивированию и разведению этих редких животных.Поддержку этому проекту оказывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), сообщила его пресс-служба.«После того, как с 1 августа 2020 года получение в безвозмездное пользование участков в Бурятии в рамках программы «Дальневосточный гектар» стало доступным для всех россиян и участников программы добровольного переселения соотечественников, мы видим новые интересные проекты «на гектарах» и примеры взаимодействия с участием жителей других регионов РФ, - рассказала Ирина Лосева, руководитель проекта по кооперации АРЧК. – Программа «Дальневосточный гектар» дала предпринимателям из других регионов возможности реализовать свои замыслы».Заместитель генерального директора АРЧК Кирилл Миронов отметил, что программа «Дальневосточный гектар» в Бурятии переходит из стадии выдачи земельных участков к стадии освоения полученной земли и практической реализации проектов.«Основными видами использования «дальневосточных» гектаров в республике являются сельское хозяйство и индивидуальное жилищное строительство, - рассказал Кирилл Миронов. - С целью эффективного и рационального использования земли под сельское хозяйство агентством разработаны и внедрены кооперативные модели освоения земельных участков. В 2019 году АРЧК проделало большую работу в регионах по внедрению этих моделей в реально работающие и развивающиеся хозяйства в девяти регионах ДФО. Результатом работы на местах стало то, что в кооперативное движение «на гектарах» сегодня вовлечено более 1000 человек, в ДФО реализовано 22 пилотных проекта в формате сельхозкооперации, создано 14 кооперативов. Считаю важным, чтобы в результате реализации модельных решений АРЧК по созданию кооперативной системы хозяйствования на «дальневосточных гектарах» сопоставимые результаты появились и в Бурятии».Рабочее совещание «Практическое внедрение кооперативной модели освоения «Дальневосточных гектаров» в субъектах ДФО» прошло в Бурятии в режиме онлайн с участием экспертов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, представителей республиканских органов власти, уполномоченных органов, получателей земли по программе «Дальневосточный гектар». Участники обсудили механизмы формирования сельхозкооперативов с использованием земель, полученных по программе, перспективные для региона виды сельхозкооперации, внедрение мер государственной поддержки для индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств при кооперации «на гектаре».На совещании в своих докладах участники рассказали о состоянии кооперативного движения в Бурятии, механиках внедрения кооперативных моделей АРЧК в работу хозяйств, остановились на лучших практиках и перспективных направлениях работы «на гектарах» с учётом региональной специфики, среди которых – садоводство и лекарственное растениеводство.Напомним, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике обеспечивает информационно-методологическое сопровождение программы «Дальневосточный гектар», в том числе по направлению создания кооперативов на выданных участках. Так, агентство оказывает помощь с разработкой технико-экономического обоснования проекта для специализации сельского хозяйства, с выбором оптимальной формы кооператива, подбором мер государственной поддержки и вариантов льготного финансирования, составлением плана-графика реализации проекта, а также обеспечивает консультационное сопровождение его выполнения, включая административные коммуникации. Сейчас АРЧК ДВ сопровождает пилотные проекты по кооперации в восьми субъектах ДФО.Фото: gorets-media.ru