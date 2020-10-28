В Улан-Удэ вовремя сдан объект долевой застройки на улице Жердева

Ключи от квартир и нежилых помещений получают более 110 дольщиков



В Улан-Удэ сегодня началась передача помещений участникам строительства многофункциональной застройки по улице Жердева. Передачу планируют провести в короткие сроки, сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии.



Молодым, но достаточно опытным застройщиком - ООО «Союз» - своевременно введен в эксплуатацию третий блок объекта. Новое жилье, общая площадь которого превышает 5000 квадратных метров, получат 105 участников долевого строительства, Также в блоке размещены нежилые помещения, площадью почти 300 «квадратов», которые будут переданы восьми участникам долевого строительства.



Кроме того, в ближайшее время будет введено в эксплуатацию четырехэтажное административное здание. Для жителей близлежащих кварталов будет хорошей новостью то, что в этом здании первые два этажа будет занимать терапевтическое отделение, а третий-четвертый этажи – женская консультация городской поликлиники №3.



Фото: egov-buryatia.ru/rsgji

