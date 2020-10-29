Вертолеты из Бурятии тушат лесные пожары в Индонезии

Улан-Удэнский авиационный завод запустил программу тестовой эксплуатации вертолетов типа Ми-8/171



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) запустил программу тестовой эксплуатации вертолетов типа Ми-8/171, которая позволит заказчикам оценить все преимущества российских вертолетов вместе с имеющимися инструментами корпоративной поддержки и программами послепродажного обслуживания.



Пилотный проект реализуется в Индонезии, где два вертолета Ми-8АМТ работают на тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.



Вертолеты, направленные заводом в Индонезию вместе с экипажами и техническим персоналом, практически сразу по прибытии были перебазированы на остров Калимантан для тушения лесных пожаров. В дальнейшем машины будут нести оперативное дежурство на островах Суматра и Калимантан.



«Пилотным проектом данной программы стал контракт с компанией PT. National Utility Helicopters (PT. NUH), которая имеет 50-летний опыт эксплуатации многоцелевых вертолетов в интересах правительства Индонезии и частных компаний. Основная задача в рамках контракта – выполнение работ по пожаротушению в регионе, а также оказание консультационных услуг для формирования собственного воздушного флота индонезийских операторов и проведения ежегодных работ по пожаротушению», – рассказал управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых.



В процессе временного использования вертолетов заказчик получает возможность консультативной помощи специалистов предприятия в режиме 24/7, доступ к подменному фонду и фонду дополнительного оборудования.



Один из первых вертолетов Ми-171А2, изготовленных на У-УАЗ, с 2018 года участвует в пробной программе тестовой эксплуатации в авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», где успешно выполняет поставленные задачи и демонстрирует высокие летно-технические характеристики. Опыт этой работы нашел свое отражение в программе тестовой эксплуатации вертолетов У-УАЗ в Индонезии.



Вертолеты семейства Ми-8/171 давно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не только в России, но и за рубежом. Они зарекомендовали себя как один из наиболее эффективных инструментов при выполнении работ по пожаротушению, доставке медикаментов и эвакуации пострадавших, а также работ по перевозке людей и грузов в труднодоступные районы.



Фото: «Вертолеты России»

