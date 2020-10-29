В Бурятии лекарства для больных COVID-19 доставляют медработники и волонтеры

Для оформления заявки на доставку лекарств силами волонтеров необходимо обратиться в центр «ДоброДом»
В Бурятии пациенты с пневмониями, многодетные семьи и пенсионеры, получающие лечение от COVID-19 на дому, могут обратиться к волонтерам для доставки бесплатных лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Напомним, решения об обеспечении бесплатными лекарствами были приняты главой Бурятии Алексеем Цыденовым и финансируются из регионального бюджета. Осуществляется раздача препарата «Гриппферон», всего на данный момент распределено свыше 1500 упаковок. В среду в республику пришла поставка препарата «Арбидол», лекарства переданы первые получателям.
На лекарственное обеспечение многодетных семей и пенсионеров из республиканского бюджета выделено 2,7 миллиона рублей, на лечение амбулаторных пациентов с пневмонией - 7,99 миллиона рублей.
Решение об обеспечении лекарственными средствами амбулаторных пациентов с коронавирусом принято и на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин на совещании правительства РФ 28 октября поручил незамедлительно выделить средства на эти цели.
«Обсуждалась цифра в 5 ммиллиардов с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением, я знаю, что в целом согласования уже завершены, будем считать, что эти решения приняты. Прошу эти средства выделить незамедлительно», - сказал он.
Кроме того, по поручению Владимира Путина регионам будет выделено финансирование на покупку средств защиты и системы тестирования.
Отметим, что в Бурятии существует порядок распределения лекарственных препаратов: Они выдаются в аптеке по месту прикрепления по рецепту, выданному врачом, назначившим амбулаторное лечение, и доставляются на дом. Доставка происходит разными способами - медицинскими работниками, силами родственников или с помощью волонтеров.
Для оформления заявки на доставку лекарств силами волонтеров необходимо обратиться в ресурсный центр добровольчества «ДоброДом». Звонки принимаются с 8:30 до 20:00 по следующим телефонам:
РЦД «ДоброДом» - 8(3012)37-95-29
Районы:
1. Прибайкальский район - 8(30144)51-4-84, 89243984360
2 Окинский район - 83015051339, 89140592150
3. Селенгинский район - 89024520059
4. Муйский район - 89243996259
5. Хоринский район - 8(30148)22992
6. Город Северобайкальск - 83013020919, 89247514181, 89024520054.
7. Иволгинский район - 89024517906
8. Тункинский район - 8904501032
9.Курумканский район - 83014941330, 89294728101
10. Северо-Байкальский район 89024520054, 89503883514
11. Кабанский район 8(30138)43-1-43
12. Заиграевский район, 83013641414, 89834559812, 89246571732
13. Джидинский район, 89024520020
14. Еравнинский район, 89146377570
15. Закаменский район 89024520030
16. Мухоршибирский - 83014321847
17. Кяхтинский - 9247799115
18.Баунтовский - 89503876701
19 Баргузин 83013142294, 8(902)4520014
20. Бичурский - 89247540210
21. Тарбагатайский - 89516280749, 89085983441
22. Кижингинский - +7(983) 439-78-87
Также в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе региональное отделение ОНФ в Бурятии, «Волонтеры-медики», «Российские студенческие отряды», «Совет отцов», другие общественники и частные лица оказывают помощь пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам.
Добровольцы помогают медицинским организациям доставлять льготные лекарственные препараты горожанам. По всем вопросам работы волонтерского штаба «Мы вместе» можно обращаться по тел. 21-24-42 и 21-23-73 по будням с 9:00 до 18:00.
Фото: egov-buryatia.ru
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