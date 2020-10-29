В Бурятии лекарства для больных COVID-19 доставляют медработники и волонтеры

Для оформления заявки на доставку лекарств силами волонтеров необходимо обратиться в центр «ДоброДом»







В Бурятии пациенты с пневмониями, многодетные семьи и пенсионеры, получающие лечение от COVID-19 на дому, могут обратиться к волонтерам для доставки бесплатных лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, решения об обеспечении бесплатными лекарствами были приняты главой Бурятии Алексеем Цыденовым и финансируются из регионального бюджета. Осуществляется раздача препарата «Гриппферон», всего на данный момент распределено свыше 1500 упаковок. В среду в республику пришла поставка препарата «Арбидол», лекарства переданы первые получателям.



На лекарственное обеспечение многодетных семей и пенсионеров из республиканского бюджета выделено 2,7 миллиона рублей, на лечение амбулаторных пациентов с пневмонией - 7,99 миллиона рублей.

Решение об обеспечении лекарственными средствами амбулаторных пациентов с коронавирусом принято и на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин на совещании правительства РФ 28 октября поручил незамедлительно выделить средства на эти цели.



«Обсуждалась цифра в 5 ммиллиардов с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением, я знаю, что в целом согласования уже завершены, будем считать, что эти решения приняты. Прошу эти средства выделить незамедлительно», - сказал он.



Кроме того, по поручению Владимира Путина регионам будет выделено финансирование на покупку средств защиты и системы тестирования.



Отметим, что в Бурятии существует порядок распределения лекарственных препаратов: Они выдаются в аптеке по месту прикрепления по рецепту, выданному врачом, назначившим амбулаторное лечение, и доставляются на дом. Доставка происходит разными способами - медицинскими работниками, силами родственников или с помощью волонтеров.



Для оформления заявки на доставку лекарств силами волонтеров необходимо обратиться в ресурсный центр добровольчества «ДоброДом». Звонки принимаются с 8:30 до 20:00 по следующим телефонам:

РЦД «ДоброДом» - 8(3012)37-95-29



Районы:



1. Прибайкальский район - 8(30144)51-4-84, 89243984360

2 Окинский район - 83015051339, 89140592150

3. Селенгинский район - 89024520059

4. Муйский район - 89243996259

5. Хоринский район - 8(30148)22992

6. Город Северобайкальск - 83013020919, 89247514181, 89024520054.

7. Иволгинский район - 89024517906

8. Тункинский район - 8904501032

9.Курумканский район - 83014941330, 89294728101

10. Северо-Байкальский район 89024520054, 89503883514

11. Кабанский район 8(30138)43-1-43

12. Заиграевский район, 83013641414, 89834559812, 89246571732

13. Джидинский район, 89024520020

14. Еравнинский район, 89146377570

15. Закаменский район 89024520030

16. Мухоршибирский - 83014321847

17. Кяхтинский - 9247799115

18.Баунтовский - 89503876701

19 Баргузин 83013142294, 8(902)4520014

20. Бичурский - 89247540210

21. Тарбагатайский - 89516280749, 89085983441

22. Кижингинский - +7(983) 439-78-87



Также в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе региональное отделение ОНФ в Бурятии, «Волонтеры-медики», «Российские студенческие отряды», «Совет отцов», другие общественники и частные лица оказывают помощь пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам.



Добровольцы помогают медицинским организациям доставлять льготные лекарственные препараты горожанам. По всем вопросам работы волонтерского штаба «Мы вместе» можно обращаться по тел. 21-24-42 и 21-23-73 по будням с 9:00 до 18:00.



Фото: egov-buryatia.ru