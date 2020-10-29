Водители Бурятии оценивают вождение друг друга на «троечку»

Самая низкая оценка «кол» набрала 12% сторонников, «пятерку» поставили лишь 2,5% респондентов



Автомобильный сайт Дром попросил оценить адекватность водителей своего региона и города жителей России. В Бурятии 42% опрошенных проголосовали за вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего».

Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» – 21,5%, за «двойку» проголосовало тоже немало – 18%. Самая низкая оценка «кол» набрала 12% среди жителей Бурятии, а «пятерку» поставили лишь 2,5% респондентов.



Больше всего «отличников» ездит в Тюменской области – 10%, это в два раза чаще, чем в среднем по стране. В 2016 году этот титул носили водители Ямала и Камчатки (по 13%). Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в Якутии и Воронежской области – по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следует Бурятия – 12% и Москва – 10%.



Ответы в среднем по России: «пятерка» – 5%, «четверка» – 26%, «тройка» – 44%, «двойка» – 18%, «Ад кромешный» – 7%. Интересно, что по сравнению с таким же опросом в 2016 году автомобилисты стали водить хуже. Тогда положительные отметки «четыре и пять» суммарно набрали 37%, а в 2020 году – 31%.



Фото: «Номер один»

