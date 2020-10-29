На мэрию Улан-Удэ пожаловались в прокуратуру из-за некачественного ремонта дороги

Улицу Балдынова отремонтировали лишь на бумаге, считают общественники





Как сообщили активисты ОНФ в Бурятии, власти Улан-Удэ уже несколько лет не могут решить проблему дороги на улице Балдынова, отремонтированной в 2018 году. На первом участке после капитального ремонта два года назад подрядная организация ООО «СМП-10» по заказу МУП «Водоканал» проводила работы по прокладке водопровода под дорогой, в связи с чем свежеуложенный асфальт был вскрыт. После чего этот участок вновь заасфальтировали. А в апреле 2019 году в этом месте провалился грузовик, груженный пиломатериалами. На втором участке дороги, не менее проблемном, после замечаний экспертов ОНФ подрядчик (ООО «МВ-групп») отремонтировал 20 кв. м в рамках гарантийных обязательств.



Несмотря на ежегодный ремонт, в 2020 году дорога снова пришла в негодность. В начале июля в ходе мониторинга эксперты ОНФ обратили внимание на большую яму , образовавшуюся здесь.









На протяжении нескольких месяцев, до октября 2020 года, яма разрасталась, но городские власти бездействовали. В итоге 9 октября общественники обратились в администрацию Улан-Удэ с просьбой принять меры по устранению нарушения. На что через несколько дней получили ответ – выбоина заделана в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчиком ООО «СМП-10».

Контрольный рейд экспертов ОНФ показал, что работы на данном участке выполнены некачественно. Дорога до сих пор представляет опасность для участников дорожного движения.





«На наше обращение отреагировали не должным образом. Чиновники подошли к вопросу формально. В результате данная дорога не безопасна ни для пешеходов, так как яма находится на пешеходном переходе, ни для водителей, так как образовавшаяся неровность находится в повороте», – пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко.Общественники отметили, что проблема провалов дорожного полотна на улице Балдынова тянется с 2017 года. Это результат либо ненадлежащего качества работ, либо того, что полотно не выдерживает реальной нагрузки движения транспорта – на данном участке регулярно движутся большегрузы.Активисты ОНФ уверены, что избежать проблем можно было, если бы администрация города ответственно подошла к решению вопроса.«Наибольшая проблема, на мой взгляд, в том, что в данном случае полностью дискредитирован проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призванный обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения. Новой дороге всего два года, но из-за халатности и бездействия городских властей она на протяжении всего этого времени находится в ненормативном состоянии. Гарантийный ремонт выполнен лишь на бумаге», – заключил Киреенко.Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру Бурятии по поводу некачественно проведенного ремонта автомобильной дороги на улице Балдынова с просьбой проверить деятельность городской администрации и ответственных лиц по содержанию и ремонту данной дороги и применить к ним предусмотренные законом меры.Фото: ОНФ, vk.com/dtp_03