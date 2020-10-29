Роспотребнадзор «шерстит» торговые центры Улан-Удэ

Бутики, злостно нарушающие «антиковидные» правила, закрываются, сумма штрафов достигла 1,7 млн рублей



В Улан-Удэ приостановлена на 30 суток деятельность двух предпринимателей, работающих в ТЦ «Сагаан Морин» и не устранивших выявленные ранее нарушения санитарно-противоэпидемических требований, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Специалисты управления обследовали в Улан-Удэ 28 объектов розничной торговли непродовольственными товарами в торгово-развлекательных центрах «Пионер» и People’s Park. Во всех объектах выявлены факты невыполнения «антиковидных» мероприятий. Это касалось отсутствия устройств по обеззараживанию воздуха, неудовлетворительного проведения дезинфекций (отсутствие на рабочих местах инструкций по применению дезинфицирующих средств, отсутствие сведений о концентрациях растворов применяемых дезинфицирующих средств), выявлены единичные факты отсутствия «входного фильтра».



В итоге приостановлена работа пяти хозяйствующих субъектов, в отношении 22 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1,7 миллиона рублей.



По итогам обследований 40 объектов торговли в Galaxy и ТЦ «Сагаан Морин» половине из них сделаны замечания из-за отсутствия оборудования для обеззараживания воздуха, установлены единичные факты игнорирования требований об организации «входного фильтра» для персонала, использования для дезинфекции «Белизны», которая дезинфицирующим средством не является.



Стоит отметить, что к 28 октября в рамках возбужденных Управлением административных производств 11 хозяйствующими субъектами представлены исчерпывающие сведения, подтверждающие факт выполнения всех профилактических мероприятий.



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