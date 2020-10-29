В мэрии Улан-Удэ рассказали, как оформить земельные участки и индивидуальные жилые дома

Горожанам расписали полный алгоритм действий
За самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим прав на указанный земельный участок, предусмотрена административная ответственность (ст. 7.1 КоАП РФ), напомнили в мэрии Улан-Удэ.
В случае, если земельный участок оформлен, а жилой дом нет, то законом также предусмотрена ответственность вплоть до сноса самовольной постройки. В целях недопущения таких ситуаций, администрация города рекомендовала горожанам следующий алгоритм действий.
В случае, если земельный участок не оформлен и его предстоит образовать, а жилой дом в собственности, следует:
I этап. Заказать схему расположения земельного участка
Схему расположения земельного участка можно заказать у кадастрового инженера (ознакомиться с реестром кадастровых инженеров можно на сайте https://egov-buryatia.ru/mizo/) либо найти в справочной системе 2gis Улан-Удэ, набрав в поиске «кадастровые работы».
При подаче заявления понадобятся следующие документы и их копии:
- паспорт (лицо, прописка) либо доверенность (если с заявлением обращается ваш представитель);
- схема расположения земельного участка, если земельный участок уже стоит на государственном кадастре недвижимости и имеет кадастровый номер, то выписку из единого государственного реестра недвижимости;
- правоустанавливающие документы подтверждающие право собственности на объект (Свидетельство о ГРП, выписка из ЕГРН или ЕГРП).
III этап. Подать заявление на предварительное согласование предоставления земельного участка
Прием документов осуществляется в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ по адресу: ул. Бабушкина, 25, 1 этаж, каб. 102, окно №3, 4 с 09-00 до 12-00 ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья либо в МФЦ (ул. Ключевская, 76 «а», приемные часы: пн. с 8.30 до 20.00, вт., ср., чт., пт. с 8.30 до 19.00, сб.- с 8.30 до 13.00, вс. – выходной, многоканальный телефон 287-287). Срок вынесения решения об утверждении схемы расположения составляет 30 календарных дней.
В случае положительного решения необходимо вновь обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка.
IV этап. Подать межевой план на согласование
Прием межевых планов осуществляется также в Комитете. Данный этап длится 20 рабочих дней. После согласования межевого плана кадастровым инженером изготавливается диск, который направляется Комитетом в кадастровую палату в электронном виде в целях постановки на государственный кадастровый учет, по времени займет около 10 дней.
V этап. Подать заявление о предоставлении земельного участка
Заявление установленного образца о предоставлении земельного участка в собственность можно подать также в Комитете либо в МФЦ. При себе иметь паспорт и выписку из ЕГРН на земельный участок (либо кадастровый номер земельного участка). Срок рассмотрения заявления 30 рабочих дней.
В результате заключается договор купли-продажи земельного участка между или выносится распоряжение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (право собственности на дом возникло до вступления в силу Земельного Кодекса РФ до 29 октября 2001года). После чего, важным этапом является государственная регистрация права на земельный участок.
VI этап. Подать заявление в Росреестр.
Для осуществления государственной регистрации потребуются следующие документы:
- заявление о государственной регистрации;
- паспорт либо доверенность (если с заявлением обращается ваш представитель);
- решение Комитета о предоставлении земельного участка либо договор купли-продажи.
Отметим, за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество необходимо уплатить госпошлину.
VII этап. Получить выписку из ЕГРН
Проведенная государственная регистрация прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, которая может быть направлена вам в электронной форме на указанную вами электронную почту.
Фото: «Номер один»
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