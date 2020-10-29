В мэрии Улан-Удэ рассказали, как оформить земельные участки и индивидуальные жилые дома

Горожанам расписали полный алгоритм действий





За самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим прав на указанный земельный участок, предусмотрена административная ответственность (ст. 7.1 КоАП РФ), напомнили в мэрии Улан-Удэ.



Схему расположения земельного участка можно заказать у кадастрового инженера (ознакомиться с реестром кадастровых инженеров можно на сайте https://egov-buryatia.ru/mizo/ ) либо найти в справочной системе 2gis Улан-Удэ, набрав в поиске «кадастровые работы».





В случае, если земельный участок оформлен, а жилой дом нет, то законом также предусмотрена ответственность вплоть до сноса самовольной постройки. В целях недопущения таких ситуаций, администрация города рекомендовала горожанам следующий алгоритм действий.В случае, если земельный участок не оформлен и его предстоит образовать, а жилой дом в собственности, следует:При подаче заявления понадобятся следующие документы и их копии:- паспорт (лицо, прописка) либо доверенность (если с заявлением обращается ваш представитель);- схема расположения земельного участка, если земельный участок уже стоит на государственном кадастре недвижимости и имеет кадастровый номер, то выписку из единого государственного реестра недвижимости;- правоустанавливающие документы подтверждающие право собственности на объект (Свидетельство о ГРП, выписка из ЕГРН или ЕГРП).Прием документов осуществляется в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ по адресу: ул. Бабушкина, 25, 1 этаж, каб. 102, окно №3, 4 с 09-00 до 12-00 ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья либо в МФЦ (ул. Ключевская, 76 «а», приемные часы: пн. с 8.30 до 20.00, вт., ср., чт., пт. с 8.30 до 19.00, сб.- с 8.30 до 13.00, вс. – выходной, многоканальный телефон 287-287). Срок вынесения решения об утверждении схемы расположения составляет 30 календарных дней.В случае положительного решения необходимо вновь обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка.Прием межевых планов осуществляется также в Комитете. Данный этап длится 20 рабочих дней. После согласования межевого плана кадастровым инженером изготавливается диск, который направляется Комитетом в кадастровую палату в электронном виде в целях постановки на государственный кадастровый учет, по времени займет около 10 дней.Заявление установленного образца о предоставлении земельного участка в собственность можно подать также в Комитете либо в МФЦ. При себе иметь паспорт и выписку из ЕГРН на земельный участок (либо кадастровый номер земельного участка). Срок рассмотрения заявления 30 рабочих дней.В результате заключается договор купли-продажи земельного участка между или выносится распоряжение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (право собственности на дом возникло до вступления в силу Земельного Кодекса РФ до 29 октября 2001года). После чего, важным этапом является государственная регистрация права на земельный участок.Для осуществления государственной регистрации потребуются следующие документы:- заявление о государственной регистрации;- паспорт либо доверенность (если с заявлением обращается ваш представитель);- решение Комитета о предоставлении земельного участка либо договор купли-продажи.Отметим, за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество необходимо уплатить госпошлину.Проведенная государственная регистрация прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, которая может быть направлена вам в электронной форме на указанную вами электронную почту.Фото: «Номер один»