В Улан-Удэ ищут 34-летнюю горожанку

С июня Наталья Махаева не выходит на связь с родственниками



В Улан-Удэ полицейские разыскивают пропавшую в июне 34-летнюю жительницу Улан-Удэ Наталью Махаеву. Девушка с января текущего года проживала в районе Кирзавода, сообщили в МВД по Бурятии.



До сих пор она не выходит на связь с родственниками (ее близкие также проживают в городе). Заявление о ее пропаже поступило в отдел внутренних дел 15 сентября.



Приметы: европейской внешности, рост около 170 см, на вид около 25-30 лет, среднего телосложения, волосы темные.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении просим незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)011-13-11 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

